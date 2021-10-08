Задолбали. Видео красноречивой реакции Петракова на очередной вопрос о Малиновском

Тренер отвечал прессе односложными предложениями

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов на предматчевой конференции перед игрой отбора ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

Когда специалист услышал вопрос о невызове хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в национальную команду, то он демонстративно закатил глаза, а вместо него пресс-секретарь сборной Александр Глывинский заявил, что тренер не будет обсуждать футболистов, которые не в команде.

Реакция Александра Петракова на очередной вопрос о Руслане Малиновском.



Видео - YouTube-канал УАФ pic.twitter.com/zPC4oDShnL — Dynamomania.com (@dynamomania_com) October 8, 2021

На протяжении всей пресс-конференции тренер отвечал предложениями из 2-3 слов, чем конкретно удивил журналистов.

Ранее экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук предложил отложить ситуацию с Малиновским на потом.