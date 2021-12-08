Бывший гендиректор «Зари» Рафаилов – о ничьей «Шахтера» с «Шерифом»: «Болезнь украинского футбола обостряется»
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Возможно, вскоре все узнаем
Фото: пресс-служба Шахтера
Донецкий «Шахтер» в своем Twitter опубликовал загадочный пост с двумя смайлами, который намекает на грядущий трансфер. Кто бы это мог быть?
Напомним, в 6-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» не сумел победить «Шериф» (1:1) в Киеве.
Матч против «Шерифа» – яркая иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными.
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