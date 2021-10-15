Загнавший «Барселону» в долги Бартомеу заявил, что проделал отличную работу
Экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал для Diario Sport обвинения в свой адрес в плохом управлении клубом от нынешних боссов «блаугранас»:
«В своей кампании они говорят о катастрофическом наследии, но я такого не вижу. Спортивное наследие? За десять лет было выиграно 22 титула, молодежные команды выиграли больше титулов, чем когда-либо, мы оставили лучшую женскую команду в мире, взявшую требл.
Давайте посмотрим, как много молодых игроков мы оставили: Фати, Араухо, Пуч, Мингеса, пришел Педри, Мориба, на котором клуб заработал, де ла Фуэнте...
А те, кто поднялись в основной состав – Гави, Нико Гонсалес, Кольядо – уже являются настоящим и будущим клуба, потому что у них большой талант. Это тоже часть наследия нашей команды.
Мы проделали отличную работу в этом вопросе».
Бартомеу уступил свое место Жоану Лапорте после президентских выборов в марте.
Бывший руководитель клуба оставил за собой ужасающие долги, которые поставили клуб в положение, близкое к банкротству.
Из-за плачевной финансовой ситуации «блаугранас» пришлось отпустить Лионеля Месси, так как у «сине-гранатовых» банально не осталось денег, чтобы платить ему зарплату.
Напомним, «Барселона» продлила контракт с Педри, прописав сумму отступных в 1 миллиард долларов.
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