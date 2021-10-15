Загнавший «Барселону» в долги Бартомеу заявил, что проделал отличную работу

Хосеп Бартомеу / фото - Eurosport

Экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал для Diario Sport обвинения в свой адрес в плохом управлении клубом от нынешних боссов «блаугранас»:

Давайте посмотрим, как много молодых игроков мы оставили: Фати, Араухо, Пуч, Мингеса, пришел Педри, Мориба, на котором клуб заработал, де ла Фуэнте...

А те, кто поднялись в основной состав – Гави, Нико Гонсалес, Кольядо – уже являются настоящим и будущим клуба, потому что у них большой талант. Это тоже часть наследия нашей команды.

Мы проделали отличную работу в этом вопросе».