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«Загулы» звезд футбола Новости партнера

Вспоминаем интересные истории
Футбол В Европе
18:32
«Загулы» звезд футбола
Уэйн Руни

Несколько лет назад Андрей Аршавин заявил, что ненавидит алкоголь и не переносит его на физическом уровне. Однако с того времени прошло достаточно времени и Аршавин успел множество раз опровергнуть свои же слова, постоянно попадая в различные скандалы, связанные с алкоголем. Даже будучи экспертом на российском телевидении, конец его карьеры сопровождали девушка, шампанское и прогулка верхом на коне по улицам Санкт-Петербурга. Однако нельзя сказать, что алкоголь смог в значительной степени повлиять на карьеру Андрея. У него изредка случались срывы, но это никак не помешало ему стать одним из лучших игроков за всю историю российского футбола. В этой статье мы вспомним загулы других звезд футбола, от которых мы подобного совсем не ждали. Пока вы читаете эту статью, новый промокод для ставок на спорт можно найти тут WAB.

Уэйн Руни

Самый крутой тусовщик из золотого английского поколения нулевых. Уэйн играл за «Манчестер Юнайтед» очень круто. Он стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Однако даже во время матчей, когда Руни был травмирован, он заказывал себе на трибуну пиво. А для того, чтобы камера во время трансляции не заметила его, он переливал напиток из пинты в маленький стакан для газировки. Однажды на вечеринке Уэйн после пива захотел подраться с другом. Иногда он даже совсем не стеснялся и под виски выходил прямо на сцену для того, чтобы спеть, например, с Эдом Шираном. А в январе 2019 года, в США, 33-летний футболист был замечен во время 10-часового алкомарафона. Он целых десять часов сидел в баре! И это при том, что он продолжал показывать неплохой футбол. Очень интересно, чего бы он добился, если бы не постоянные загулы.

Андреа Пирло

Обычно он управлял игрой команды, однако во время празднования побед уже одноклубникам приходится следить за Андреа и управлять им, чтобы он не попал ни в какие неприятности и не упал. На вечеринке после прощального матча Пирло, футболист, очень сильно напившись, решил спеть вместе с двумя легендами Гаттузо и Мальдини.

Давид Луиз

Бразилец после победы в Лиге Чемпионов УЕФА отжигал как в последний раз. Он, похоже, решил, что такого серьезного повода повеселиться в жизни может не повториться. Поэтому в интервью итальянскому телевидению Луиз просто обнял репортера и заплетающимся языком передал привет соотечественникам из Серии A.

Уго Льорис

Для него празднование успеха на российском мундиале затянулось аж до августа! По собственному признанию, не дождавшись такси после вечеринки, французский вратарь сам сел за руль и хотел максимально осторожно со скоростью 20 километров в час добраться до дома. Однако Porsche Panamera, двигающийся с такой медленной скоростью, естественно, привлек внимание. Концентрация в крови футболиста была так велика (1,8 промиле алкоголя), что его арестовали и решили прав на 20 месяцев. «Тоттенхэм» выступил с гневным заявлением, но на деле хотел замять историю. В итоге Льорис через пару дней начал матч с «Манчестер Юнайтед» в старте и отстоял на «ноль». Про эту ситуацию, наверное бы, тут же забыли, если бы не норвежский журналист Матиас Скарпаас, который снял видео, в котором напивается до состояния Льориса и описывает свои ощущения: «Я достиг своей цели. Теперь я так же пьян, как Уго Льорис при задержании. Я бы точно не сел сейчас за руль!». Скарпаас считает, что Льорис слишком легко отделался.

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