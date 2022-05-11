Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:10
Человек против природы
16:55
Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан

Мюнхенці про трансфер оголосять пізніше
Футбол Бундеслига (Германия)
16:55
Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Нуссаїр Мазрауї / Фото - archyde
Захисник «Аякса» Нуссаїр Мазрауї  поставив підпис під угодою з «Баварією». Про це в Twitter повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

24-річний марокканець вже пройшов медогляд у Мюнхені, про трансфер оголосять пізніше, оскільки «Аякс» продовжує гонитву за чемпіонством в Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що перехід гравця відбудеться на правах вільного агента, з Мазрауї підпишуть контракт до 2026 року з можливістю продовження ще на 1 рік, а його зарплата складе 4 мільйони євро на рік після сплати податків.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Мазрауї зіграв у 24 матчах, забив 5 голів та зробив 2 результативні передачі. 

Transfermarkt оцінює гравця збірної Марокко у 20 мільйонів євро.

А тим часом, за один тур до завершення сезону Бундесліги загострюється боротьба за останнє місце в зоні Ліги чемпіонів. «Баварія», «Боруссія» Д і «Баєр» вже гарантували собі перші три сходинки. А от на четверту позицію претендують «Фрайбург», «Лейпциг» та «Уніон».
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария Аякс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Захисник «Аяксу» покине амстердамців заради контракту з європейським грандом
Захисник «Аяксу» покине амстердамців заради контракту з європейським грандом
Футбол В Европе
08 мая 11:52
«Бавария» презентовала новую форму. В похожей играло «Динамо» в прошлом сезоне
«Бавария» презентовала новую форму. В похожей играло «Динамо» в прошлом сезоне
Футбол Бундеслига (Германия)
05 мая 16:05
Мюллер продовжив контракт з «Баварією» до 2024-го року
Мюллер продовжив контракт з «Баварією» до 2024-го року
Футбол Бундеслига (Германия)
03 мая 22:33
ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов
ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов
Футбол В Европе
17 апреля 22:52
Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 апреля 13:57

Новости: Футбол

Капітан «Ворскли»: «Нам платять зарплату, але не у повному обсязі»
Капітан «Ворскли»: «Нам платять зарплату, але не у повному обсязі»
Украинская Премьер-лига
17:52
Моуріньо не залишить «Рому». Португалець буде готувати команду до нового сезону
Моуріньо не залишить «Рому». Португалець буде готувати команду до нового сезону
Серия А (Италия)
17:25
Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Бундеслига (Германия)
16:55
Яремчук потрапив до рейтингу найпровальніших трансферів минулого літа у Португалії
Яремчук потрапив до рейтингу найпровальніших трансферів минулого літа у Португалії
Украинские легионеры
16:29
Одноклубник Зінченка є пріоритетним трансфером для «Арсенала» в літнє міжсезоння
Одноклубник Зінченка є пріоритетним трансфером для «Арсенала» в літнє міжсезоння
Премьер-Лига (Англия)
15:51
Піхальонок: «Поки не закінчимо війну, розпочинати чемпіонат не варто»
Піхальонок: «Поки не закінчимо війну, розпочинати чемпіонат не варто»
Сборная Украины
15:24
Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду
Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду
Серия А (Италия)
14:52
Реал мав провести спаринг проти України. Стало відомо, що завадило чемпіонам Іспанії
Реал мав провести спаринг проти України. Стало відомо, що завадило чемпіонам Іспанії
Сборная Украины
14:22
Збірна України може провести спаринг проти команди Серії А і двох африканських збірних
Збірна України може провести спаринг проти команди Серії А і двох африканських збірних
Сборная Украины
14:05
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01
Все новости