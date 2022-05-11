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Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Мюнхенці про трансфер оголосять пізніше
16:55
Нуссаїр Мазрауї / Фото - archydeЗахисник «Аякса» Нуссаїр Мазрауї поставив підпис під угодою з «Баварією». Про це в Twitter повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
24-річний марокканець вже пройшов медогляд у Мюнхені, про трансфер оголосять пізніше, оскільки «Аякс» продовжує гонитву за чемпіонством в Нідерландах.
Раніше повідомлялося, що перехід гравця відбудеться на правах вільного агента, з Мазрауї підпишуть контракт до 2026 року з можливістю продовження ще на 1 рік, а його зарплата складе 4 мільйони євро на рік після сплати податків.
В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Мазрауї зіграв у 24 матчах, забив 5 голів та зробив 2 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює гравця збірної Марокко у 20 мільйонів євро.
А тим часом, за один тур до завершення сезону Бундесліги загострюється боротьба за останнє місце в зоні Ліги чемпіонів. «Баварія», «Боруссія» Д і «Баєр» вже гарантували собі перші три сходинки. А от на четверту позицію претендують «Фрайбург», «Лейпциг» та «Уніон».
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