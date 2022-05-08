ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов
Захисник «Аяксу» покине амстердамців заради контракту з європейським грандом
Аргентинець вже має пропозиції від трьох клубів
Ніколас Тальяфіко / Фото - footballtodayЗахисник «Аякса» Ніколас Тальяфіко не стане продовжуватиме контракт та покине амстердамську команду по завершенню поточного сезону. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Як стверджує журналіст, 29-річний аргентинець має намір змінити клубну прописку та вже має пропозиції від трьох неназваних клубів.
Раніше повідомлялося, що він може підписати угоду з «Барселоною».
Раніше стало відомо, що чемпіонат Нідерландів більше не транслюватиметься в росії.
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