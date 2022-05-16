Захисник «Вереса» обурився, що не всіх українських футболістів випускають за кордон

Гончаренко вважає, що він нічого не може зробити для України зараз

Роман Гончаренко / Фото: ФК Верес

Захисник «Вереса» Роман Гончаренко вважає, що всім українським футболістам потрібно дозволити виїздити за кордон.

«Ну от чим ми, футболісти, можемо конкретно допомогти країні? Так, ми волонтеримо, допомагаємо розвантажувати гуманітарну допомогу, доставляємо її. Але ж по суті ми сидимо, бюджет не наповнюємо. От командам не платять і ми не беремо участі в конкретній допомозі. Якби була можливість грати хоча б якось. Всі говорять, що футболісти типу особливі. Потрібно, щоб наші президенти щось вирішили. Якщо дадуть дозвіл на виїзд, як «Шахтарю» та «Динамо», ми зможемо грати та допомагати за кордоном. Ігровий тонус ми підтримуємо. Потрібно, щоб футболісти наповнювали якийсь бюджет та допомагали країні, а ми сидимо вдома та чекаємо. 80% гравців точно сидять без зарплат».

Раніше захисник «Динамо» Олександр Караваєв заявив, що футболісти нічим окрім гри у футбол Україні допомогти не можуть.