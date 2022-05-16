Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Саутгемптон - Ливерпуль -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:20
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Германия - Испания
15:35
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Орбита - Прометей

Захисник «Вереса» обурився, що не всіх українських футболістів випускають за кордон

Гончаренко вважає, що він нічого не може зробити для України зараз
Футбол Украинская Премьер-лига
13:38
Захисник «Вереса» обурився, що не всіх українських футболістів випускають за кордон
Роман Гончаренко / Фото: ФК Верес

Захисник «Вереса» Роман Гончаренко вважає, що всім українським футболістам потрібно дозволити виїздити за кордон.

«Ну от чим ми, футболісти, можемо конкретно допомогти країні? Так, ми волонтеримо, допомагаємо розвантажувати гуманітарну допомогу, доставляємо її. Але ж по суті ми сидимо, бюджет не наповнюємо. От командам не платять і ми не беремо участі в конкретній допомозі. Якби була можливість грати хоча б якось. Всі говорять, що футболісти типу особливі. Потрібно, щоб наші президенти щось вирішили.

Якщо дадуть дозвіл на виїзд, як «Шахтарю» та «Динамо», ми зможемо грати та допомагати за кордоном. Ігровий тонус ми підтримуємо. Потрібно, щоб футболісти наповнювали якийсь бюджет та допомагали країні, а ми сидимо вдома та чекаємо. 80% гравців точно сидять без зарплат».

Раніше захисник «Динамо» Олександр Караваєв заявив, що футболісти нічим окрім гри у футбол Україні допомогти не можуть.

Источник: FanDay Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Верес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким
«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким
Футбол Украинская Премьер-лига
02 мая 18:30
﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V
﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V
Футбол Украинская Премьер-лига
02 мая 15:56
Президент «Вереса»: «Будет рассматриваться вариант начать следующий сезон УПЛ на западе Украины»
Президент «Вереса»: «Будет рассматриваться вариант начать следующий сезон УПЛ на западе Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 апреля 13:32

Новости: Футбол

Дібала підтвердив, що покине «Ювентус» по завершенні сезону
Дібала підтвердив, що покине «Ювентус» по завершенні сезону
Серия А (Италия)
16:23
Новий наставник «Манчестер Юнайтед» прагне зберегти Роналду в команді
Новий наставник «Манчестер Юнайтед» прагне зберегти Роналду в команді
Премьер-Лига (Англия)
15:52
Забарний: «Ми виходимо боротися не тільки за себе, а й за всю країну»
Забарний: «Ми виходимо боротися не тільки за себе, а й за всю країну»
Сборная Украины
15:24
Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе летом в статусе свободного агента
Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе летом в статусе свободного агента
Лига 1 (Франция)
14:51
Емоційний підйом. Як гравці збірної України вболівали за Kalush Orchestra на Євробаченні
Емоційний підйом. Як гравці збірної України вболівали за Kalush Orchestra на Євробаченні
Сборная Украины
13:56
Захисник «Вереса» обурився, що не всіх українських футболістів випускають за кордон
Захисник «Вереса» обурився, що не всіх українських футболістів випускають за кордон
Украинская Премьер-лига
13:38
Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні
Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні
Украинские легионеры
13:30
Лунін потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії
Лунін потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії
Украинские легионеры
13:21
Сімеоне висловився стосовно свого майбутнього в «Атлетіко»
Сімеоне висловився стосовно свого майбутнього в «Атлетіко»
Примерa (Испания)
11:56
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
8
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости