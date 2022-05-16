Захисник збірної України втретє став чемпіоном Бельгії

Соболь з «Брюгге» переграв «Антверпен»

Едуард Соболь (ліворуч) / Фото: Getty Images

Захисник збірної України Едуард Соболь став чемпіоном Бельгії у складі «Брюгге».

Команда українця достроково виграла золоті медалі після перемоги над «Антверпеном» (3:1). Зауважимо, що а цьому матчі Соболь відзначився гольовою передачею.

Загалом у Соболю 1 гол і 4 асисти в сезоні за «Брюгге» в 36 матчах. Це третій титул чемпіона Бельгії для Соболя.

Нагадаємо, Соболь викликаний до національної збірної України для підготовки до матчу проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.