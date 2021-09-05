Заховайло: «С Францией Украина отыграла тактически грамотно»

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Футбольный агент Вячеслав Заховайло в своем Facebook высказался о ничьей с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Что касается моих эмоций после потери очков с Казахстаном, я свое мнения не поменял. Мы не имеем права так играть – на пол шишечки. Мы обязаны обыгрывать такие команды и на воде, и на снегу, и на песке, и днем, и глубокой ночью, и в пионербол и в шахматы.

Следующая игра с чехами. Я очень хорошо знаю эту команду и структуру игры тренера Шелгавого. Хочу предостеречь, чехи адаптированы к вертикальному футболу. Лично я ожидаю появления у нас в составе Малиновского и Зинченко. Нужно быть быстрыми на мяче и добавить креатив. В другом сценарии чехи могут вас переиграть в атлетизме».