Закрылось самое резонансное трансферное окно в истории футбола. Посмотрите, какое количество топов сменило клубы

Мощнее всех усилились ПСЖ и МЮ

Мнение

Месси и Рамос / Фото: пресс-служба ПСЖ

Трансферное окно в топ-чемпионатах Европы закрылось. Мы точно не ожидали такого количества резонансных переходов топ-футболистов. Вспомним вместе самые громкие сделки лета.

Ашраф Хакими (из «Интера» в ПСЖ, 60 миллионов евро)

Хакими стал одним из лучших защитников чемпионского «Интера» в Серии А в прошлом сезоне, чем и привлек парижский гранд. Отметим, что это единственный трансфер ПСЖ, за который французский клуб заплатил в летнее окно.

Сауль Ньигес (из «Атлетико» в «Челси», аренда)

«Челси» давно вел Сауля, но удалось подписать 26-летнего хавбека «Атлетико» и сборной Испании только сейчас. В конце сезона 2021/22 «Челси» имеет право выкупить полузащитника за 40 миллионов евро. Отметим, что Сауль является воспитанником «Атлетико», игрок находился в структуре клуба с 2008-го года.

Джанлуиджи Доннарумма (из «Милана» в ПСЖ, свободный агент)

Еще одна очень удачная сделка для ПСЖ. Парижанам удалось заполучить одного из лучших молодых голкиперов мира бесплатно. Статусности Доннарумме прямо сейчас добавляет еще и победа на Евро-2020 с Италией. Правда, фанаты «Милана» теперь ненавидят Джанлуиджи.

Рафаэль Варан (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», 40 миллионов евро)

«Манчестер Юнайтед» вел сложные переговоры по Варану, и этим летом английскому клубу таки удалось подписать французского центрбека. В Манчестере сильно верят во француза и надеются, что теперь в центре защиты команды будет надежная боевая единица впервые за последние годы.

Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», 117 миллионов евро)

Самый дорогой трансфер нынешнего лета. Очевидно, «Манчестер Сити» переплатил за Грилиша, трансферная стоимость которого немного превышает 60 миллионов евро по версии Transfermarkt. Тем не менее, многолетний лидер «Астон Виллы» должен хорошо вписаться в систему Гвардиолы. А опытный наставник точно знает, кого он покупает.

Жоржиньо Вейналдум (из «Ливерпуля» в ПСЖ, свободный агент)

Еще один бриллиант, который ПСЖ удалось заполучить бесплатно. Вейналдум – многолетний лидер центра поля в «Ливерпуле» и сборной Нидерландов. Парижскому гранду удалось провернуть отличный трансфер, ведь теперь все проблемные места в центре поля закрыты, а Вейналдум еще и усилит конкуренцию на позиции.

Давид Алаба (из «Баварии» в «Реал», свободный агент)

Сага с трансфером Алабы длилась больше года. Австриец все не хотел продлевать контракт с «Баварией», и в конечном итоге покинул команду бесплатно. «Реал» подсуетился и пригласил звездного универсала: Алаба может закрыть сразу несколько позиций в защите и полузащите. Алаба уже взял себе номер ушедшего Рамоса.

Серхио Агуэро (из «Манчестер Сити» в «Барселону», свободный агент)

Агуэро отдал лучшие годы своей карьеры «Манчестер Сити» и вернулся в Испанию. Своевременный трансфер для «Барселоны», которая потеряла Месси. Каталонскому клубу нужен опытный лидер. Посмотрим, сможет ли Кун стать таковым.

Джейдон Санчо (из «Боруссии» (Д) в «Манчестер Юнайтед», 85 миллионов евро)

У дортмундского клуба были две главные жемчужины, одна этим летом укатила в Манчестер. Еще один качественный трансфер для МЮ на усиление атаки. Санчо был лидером «шмелей» на протяжении последних лет, вингер точно не затеряется в МЮ с его взрывной скоростью.

Антуан Гризманн (из «Барселоны» в «Атлетико», аренда)

Скажем откровенно, у Гризманна не получилась карьера в «Барселоне». За 2 года страданий в каталонском клубе у француза практически не было вспышок или удачных периодов. Гризманн вернулся туда, где его очень любят, где он стал звездой мирового футбола. В конце сезона 2021/22 у «Атлетико» есть право выкупа форварда.

Серхио Рамос (из «Реала» в ПСЖ, свободный агент)

Переход, который сложно было представить, ведь Рамос всегда ассоциировался с «Реалом». Тем не менее, ПСЖ этим летом собирает сливки мирового футбола. О физических кондициях и о текущей форме Рамоса сложно судить. Тем не менее, он был лидером «Реала» в последние годы, даже не учитывая солидный возраст. ПСЖ для главной цели клуба как раз нужен игрок с чемпионским менталитетом.

Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 115 миллионов евро)

«Возвращение блудного сына». Мы уже рассказывали о взаимоотношениях Лукаку и «Челси», они весьма драматические. Бельгиец вернулся и уже успел забить за свой новый/старый клуб. Очень качественное усиление атаки для «Челси», ведь ни у Вернера, ни у Абрахама в основе закрепиться не удалось. Теперь в Лондоне играет один из лучших форвардов мира.

Криштиану Роналду (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 15 миллионов евро)

Еще одно громкое возвращение. Роналду снова в МЮ. В клубе, который сделал из него звезду мирового уровня. Даже несмотря на свой уже достаточно зрелый футбольный возраст, Роналду продолжает решать. Однозначное усиление для МЮ. Кроме того, это еще и мощный имиджевый перформенс. А история с тем, как Роналду отказал «Ман Сити», как только услышал о предложении МЮ, поднимает репутацию «красных дьяволов». Будет интересно снова последить за Криштиану в АПЛ.

Лионель Месси (из «Барселоны» в ПСЖ, свободный агент)

Случилось то, во что очень сложно поверить. Мы увидели Лионеля Месси в футболке другого клуба. Это что-то удивительное. Казалось, «Барселона» невозможна без Месси, а Месси не может существовать без «Барселоны». И аргентинец хотел остаться, но вмешались правила Примеры. Можно сказать лишь одно: будет очень интересно следить за гением мирового футбола в новой, непривычной для него обстановке. И еще одно: ПСЖ с такими трансферами не простят невыигрыш ЛЧ в этом сезоне.

А какой трансфер вы считаете главным за последнее лето? Пишите свои варианты в комментарях!