«Лилль» и «Севилья» не сумели забить друг другу, отпустив «Зальцбург» в отрыв
«Зальцбург» установил рекорд чемпионата Австрии
Команда набрала 34 очка в 12 матчах
Фото: twitter.com/RedBullSalzburg
«Зальцбург» обыграл «Штурм» (4:1) в 12-м туре чемпионата Австрии.
Благодаря этой победе команда установила рекорд чемпионата. «Зальцбург» набрал 34 очка в 12 матчах. Они выиграли 11 матчей, а еще один свели вничью, сообщает OptaFranz.
Помимо австрийской Бундеслиги «Зальцбург» также проявляет себя в Европе. В группе Лиги чемпионов «быки» лидируют, опережая «Севилью», «Вольфсбург» и «Лиллем».
Чемпионом Австрии «Зальбург» становился последние восемь лет.
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