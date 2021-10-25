«Зальцбург» установил рекорд чемпионата Австрии

Команда набрала 34 очка в 12 матчах

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

«Зальцбург» обыграл «Штурм» (4:1) в 12-м туре чемпионата Австрии.

Благодаря этой победе команда установила рекорд чемпионата. «Зальцбург» набрал 34 очка в 12 матчах. Они выиграли 11 матчей, а еще один свели вничью, сообщает OptaFranz.

Помимо австрийской Бундеслиги «Зальцбург» также проявляет себя в Европе. В группе Лиги чемпионов «быки» лидируют, опережая «Севилью», «Вольфсбург» и «Лиллем».

Чемпионом Австрии «Зальбург» становился последние восемь лет.