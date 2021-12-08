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«Зальцбург» впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ. «Севилья» отправилась в любимую Лигу Европы

«Вольфсбург» покинул еврокубки
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:44
«Зальцбург» впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ. «Севилья» отправилась в любимую Лигу Европы
Фото: Twitter Зальцбурга

В группе G в Лиге чемпионов завершился последний 6-й тур. «Лилль» и «Зальцбург» (впервые в истории) вышли в плей-офф турнира, «Севилья» отправилась в Лигу Европы, «Вольфсбург» покидает еврокубки.

«Вольфсбург» – «Лилль» 1:3

Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 77

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу (Баку, 63), Лакруа, Борнаув, Пауло Отавио (Руссийон, 63), Вранкс, Вальдшмидт (Штеффен, 75), Герхардт (Лукебакио, 46), Арнольд, Гилавоги (Нмеча, 75), Вегорст.

«Лилль»: Грбич, Челик (Тиагу Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилду, Иконе (Языджи, 84), Андре, Саншеш, Гудмундссон (Гомес, 68), Дэвид, Йылмаз (Онана, 75).

Предупреждения: Борнаув (17), Фонте (18), Арнольд (62), Иконе (66), Руссийон (87), Штеффен (90), Рейнилду (90).

«Зальцбург» – «Севилья» 1:0

Гол: Окафор, 50

«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).

«Севилья»: Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.

Предупреждения: Аугустинссон (18), Онгене (37), Жордан (56), Ульмер (69), Окампос (81).

Удаление: Жордан (64).

Петр Приходько
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