«Зальцбург» запросил 40 миллионов евро за своего форварда у «Барселоны»

Каталонцы не смогут много потратить зимой

Фото: Marca

«Барселона» сделала запрос в «Зальцбург» по форварду Кариму Адейеми.

Каталонцы хотели подписать форварда уже зимой, но, похоже, будут искать другие варианты. Австрийцы запросили 40 миллионов евро за 19-летнего немца, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» не сможет много потратить зимой, чтобы не нарушать финансовый fair play. Сам футболист не против перейти в «Барселону».

В нынешнем сезоне на счету нападающего 15 мячей в 22-х матчах за «Зальцбург».

Он также интересен «Ливерпулю» и «Боруссии» Д.