Защитник «Динамо»: «Депортиво» не преподнес сюрпризов»
Замахнулись на «золото»? У «Динамо» на сборах 12 побед, 3 ничьи и ни одного поражения
Киевляне шесть раз забили соперникам четыре мяча
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в контрольном матче обыграло рижскую РФШ (2:1). Этой встречей подопечные Мирчи Луческу завершили заключительный зимний сбор.
Всего за три этапа подготовки «бело-синие» провели 15 игр. В них было одержано 12 побед, три матча завершились ничьей, поражений не было.
Все матчи «Динамо» на сборах
Испания
Турция
Турция 2
Первый официальный матч в году «Динамо» проведет против «Ингульца» в рамках УПЛ.
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