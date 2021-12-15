Замена для Миколенко есть. В «Динамо» подготовили план действий на случай ухода защитника

Игрок может зимой переехать в европейский клуб

Виталий Миколенко / фото - FootBoom

Крайний защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересован «Эвертон». Лично тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хочет видеть украинца в своей команде.

Если футболист все-таки покинет Киев, то столичная команда досрочно вернет из аренды Владислава Дубинчака, выступающего за «Днепр-1».

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых отметился 4 ассистами.

Также у киевлян есть возможность вернуть из «Черноморца» Романа Вантуха или Дениса Кузыка.

Напомним, стало известно, что может помешать трансферу Миколенко в «Эвертон».