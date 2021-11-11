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Тема дня«Захарееву без разницы против кого боксировать – он выходит побеждать». Исполнительный директор ФБУ – о финале чемпионата мира

Замена Джеко? Тренер Боснии вызвал габаритного форварда «Атлетика»

Конкуренту сборной Украины за выход на чемпионат мира-2022 пришла подмога из Испании
Футбол Сборная Украины
19:51
Замена Джеко? Тренер Боснии вызвал габаритного форварда «Атлетика»
Кенан Кодро / Фото - NFSBIH

Нападающий Кенан Кодро получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Reprezentacija.ba.

Национальная команда испытывает кадровые трудности перед решающих матчей отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Украины. Главный тренер Ивайло Петев принял решение довызвать габаритного форварда «Атлетика» из Бильбао.

В ближайших встречах боснийцам точно не помогут защитник Юсуф Газибегович в связи с коронавирусом и хавбек Элвис Шарич из-за травмы. Пока мне общей группы тренируются полузащитник Амир Хаджиахметович и нападающий Эдин Джеко.

Турнирная ситуация в группе Боснии и Украины в отборе на ЧМ-2022.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Эдин Джеко

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