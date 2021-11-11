Замена Джеко? Тренер Боснии вызвал габаритного форварда «Атлетика»

Конкуренту сборной Украины за выход на чемпионат мира-2022 пришла подмога из Испании

Кенан Кодро / Фото - NFSBIH

Нападающий Кенан Кодро получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Reprezentacija.ba.

Национальная команда испытывает кадровые трудности перед решающих матчей отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Украины. Главный тренер Ивайло Петев принял решение довызвать габаритного форварда «Атлетика» из Бильбао.

В ближайших встречах боснийцам точно не помогут защитник Юсуф Газибегович в связи с коронавирусом и хавбек Элвис Шарич из-за травмы. Пока мне общей группы тренируются полузащитник Амир Хаджиахметович и нападающий Эдин Джеко.

Турнирная ситуация в группе Боснии и Украины в отборе на ЧМ-2022.