Замена Гринвуду? 18-летний Эланга спас для МЮ ничью в первом матче с «Атлетико»

Судьба противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов решится в Англии

Фото - МЮ

В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Атлетико».

Первый тайм остался за «матрасниками». Уже в самом дебюте открыл счет Жоау Фелиш. Удваивать преимущество своей команды мог Врсалько, но после рикошета мяч угодил в каркас.

После перерыва МЮ удалось выровнять игру. И плоды это принесло ближе к концу. Вышедший на замену 18-летний Эланга вернул равновесие на табло. Вновь выводить подопечных Диего Симеоне вперед Гризманн. Но очередная перекладина.

Ответный матч состоится 15 марта в Англии.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голы: Жоау Фелиш, 7 – Эланга, 80

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди (Лемар, 76), Кондогбиа, Эррера, Льоренте, Корреа, Жоау Фелиш (Гризманн, 76).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф (Уан-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 67), Погба (Матич, 66), Фред, Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 75), Санчо (Лингард, 82).

Эррера, Рейнилду, Льоренте, Хименес – Шоу, Линделеф, Рэшфорд, Фред,Теллес