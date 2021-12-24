Луческу сообщил, что хочет отправить в аренду в румынский клуб нескольких игроков «Динамо»
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Он выступает за команду U-19
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник «Динамо» U-19 Константин Вивчаренко отправится на сборы с главной командой.
Вероятно, он получит шанс заменить Виталия Миколенко. Его проверят во время сборов команды в январе-феврале.
В молодежном чемпионате Украины и юношеской лиге UEFA Вивчаренко провел в сумме 19 матчей, забив четыре мяча.
Также отмечается, что пока нет информации по Владиславу Дубинчаку. Он выступает в аренде за «Днепр-1».
Миколенко близок к переходу в «Эвертон».
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