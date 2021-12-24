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Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник

Он выступает за команду U-19
Футбол Украинская Премьер-лига
16:27
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» U-19 Константин Вивчаренко отправится на сборы с главной командой.

Вероятно, он получит шанс заменить Виталия Миколенко. Его проверят во время сборов команды в январе-феврале.

В молодежном чемпионате Украины и юношеской лиге UEFA Вивчаренко провел в сумме 19 матчей, забив четыре мяча.

Также отмечается, что пока нет информации по Владиславу Дубинчаку. Он выступает в аренде за «Днепр-1».

Миколенко близок к переходу в «Эвертон».

Источник: Динамо Киев Inside Андрей Усмонов
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