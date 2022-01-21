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Замес за четверку. Прогноз на матч МЮ – «Вест Хэм»

Яркой игры ожидать не стоит
Футбол Прогнозы
15:34
Замес за четверку. Прогноз на матч МЮ – «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед», от которого ожидали борьбы за чемпионство, продолжает страдать и максимум на что претендует – место в топ-4. В этом свете игра против «Вест Хэма» будет одной из определяющих для «красных дьяволов». Но я, уже по обыкновению, не ожидаю ничего толкового от команды Ральфа Рангника. Да, они периодически даже побеждают, но делают это крайне неуверенно и, в основном, только за счет класса исполнителей.

Есть большие вопросы к функциональной готовности МЮ, особенно это проявилось во встрече с «Астон Виллой» (2:2), когда манкунианцы упустили преимущество в два мяча. В общем, я веду к тому, что лучше в матчах с участием «Манчестера» не выбирать между победой, поражением или ничьей, а сконцентрироваться на других вариантах.

Я советую присмотреться к тоталу меньше 2,5. Очень важный поединок и поэтому сомневаюсь, что кто-то будет сильно рисковать, а лимит курьезных голов МЮ исчерпал еще против «Астон Виллы». К тому же, мы это ранее проговаривали, «Манчестеру» сложно играть против организованных команд, а «Вест Хэм» именно такой. «Молотобойцы» чем-то похожи на «Вулверхэмптон», который, напомню, на «Олд Траффорт» не пропустил, добыв победу с подходящим счетом 1:0.

Да и статистика говорит о том, что команды сыграют «низовую» встречу. После прихода в МЮ Ральфа Рангника, «красные дьяволы» провели десять поединков, в которых лишь трижды «пробивался» тотал больше.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 26 побед, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

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Комментарии 1

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21 января 2022г. 16:17
я думаю, они пробьют тотал, ни те, ни другие не отличаются надежной обороной, и последние 4-ре игры на олд трафорд между этими соперниками, были низовыми. Теория вероятности, наоборот как бы говорит, сейчас будет ТБ) Удачи твоему прогнозу, но думаю что команды пробьют 2.5
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