Замгендиректора «Динамо»: «При Лучи только один раз признали ошибку судьи. Так не бывает»

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник поделился мнением о ситуации с судейством в украинском футболе:

Клубы ничего не знают. Мы можем высказывать против них все что угодно. Но мы не являемся членами исполкома УАФ – мы можем только обратиться туда с просьбой к руководству. Больше рычагов у клубов, к сожалению, нет. Это парафия федерации футбола – она ​принимает решение, отвечает за это. Это очень серьезный вопрос. Сегодня обидно Гельзину, завтра – «Минаю» или еще кому-то. А серьезно повлиять на это клубы не могут. Нет диалога с федерацией, понимания. Это годами уже, просто иногда возникают примеры. Покричим, покомментируем до двух недель – и все будет снова. До нового скандала.