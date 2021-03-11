Замгендиректора «Динамо»: «При Лучи только один раз признали ошибку судьи. Так не бывает»
Когда Сергей Мохник был арбитром, за ошибки были наказания на полгода
Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник поделился мнением о ситуации с судейством в украинском футболе:
Я тоже когда-то был арбитром – тогда это было более гласно. Были оценки, было понятно, кто где ошибся, получали наказание по два месяца или полгода. А при Лучано Лучи, кажется, только раз они признали ошибку судьи. Арбитры всегда правы – так не бывает. Какие наказания для них?
Клубы ничего не знают. Мы можем высказывать против них все что угодно. Но мы не являемся членами исполкома УАФ – мы можем только обратиться туда с просьбой к руководству. Больше рычагов у клубов, к сожалению, нет. Это парафия федерации футбола – она принимает решение, отвечает за это. Это очень серьезный вопрос. Сегодня обидно Гельзину, завтра – «Минаю» или еще кому-то. А серьезно повлиять на это клубы не могут. Нет диалога с федерацией, понимания. Это годами уже, просто иногда возникают примеры. Покричим, покомментируем до двух недель – и все будет снова. До нового скандала.
Об украинском судействе мнением поделились президенты «Десны» и «Ингульца».
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