Официально. На матч «Шахтер» – «Рома» не пустят болельщиков
Замглавы КГГА: «Скопление людей на матче «Шахтер» – «Рома» вызовет вспышку заболеваемости»
Функционер объяснил решение не пустить болельщиков на поединок Лиги Европы
17 марта 23:11
Николай Поворозник / Фото - Kyivcity.gov.ua
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил решение не проводить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» со зрителями. Слова функционера передает официальный сайт городской администрации.
В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации.
Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.
При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны это не допустить.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть 18 марта на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.