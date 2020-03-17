Замглавы КГГА: «Скопление людей на матче «Шахтер» – «Рома» вызовет вспышку заболеваемости»

Функционер объяснил решение не пустить болельщиков на поединок Лиги Европы

Николай Поворозник / Фото - Kyivcity.gov.ua

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил решение не проводить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» со зрителями. Слова функционера передает официальный сайт городской администрации.

В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны это не допустить.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть 18 марта на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.