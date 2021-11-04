«Заре» придется сотворить сенсацию. «Рома» снова потеряла очки с «Буде-Глимтом»

Невероятные норвежцы снова удивили всех

Фото - ФК Рома

В четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Рома» в родных стенах сыграла вничью с «Буде-Глимтом».

Под перерыв снова шокировал фаворита встречи Сольбаккен. Однако после перерыва Эль-Шаарави счет сравнял.

Снова вывел гостей вперед Ботхейм. Но еще раз хозяева нашли в себе силы, чтобы отыграться. Хайкин отразил удар Рожера, но уже за линией.

«Буде-Глимт» сохранил отрыв в одно очко от «Ромы» в группе C. В случае поражения от «волков» «Заря» практически потеряет шансы продолжить борьбу в еврокубке.

Лига конференций. Групповой этап, четвертый тур

«Рома» – «Буде-Глимт» 2:2

Голы: Эль-Шаарави, 54, Рожер, 86 – Сольбаккен, 45, Ботхейм, 65

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Кристанте, Манчини, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 46), Верету, Дзаньоло (Шомуродов, 66), Дарбо (Вильяр, 46), Эль-Шаарави (Залевски, 88), Абрахам (Майораль, 81).

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Бьеркан, Конрадсен (Ветлесен, 88), Фет, Хаген, Пеллегрино (Мугиша, 88), Ботхейм, Сольбаккен.

Кристанте, Рожер – Хайкин, Сольбаккен, Моэ