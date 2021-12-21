Зарегистрирован первый случай коронавируса в «Лацио»

Чиро Иммобиле пропустит последний матч команды в 2021 году

Чиро Иммобиле / фото - Getty Images

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит последний матч команды в 2021 году из-за положительного теста на коронавирус, сообщает портал Il Messaggero.

Итальянец уже находиться в изоляции и не сможет помочь команде в матче с «Венецией» 22 декабря. Источник также сообщает, что игроки, которые тесно контактировали с форвардом в последние дни – будут находиться под пристальным присмотром врачей.

Напомним, из-за коронавируса может быть перенесен матч Серии А.