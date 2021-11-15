Зарплата вернувшегося в «Барселону» Дани Алвеса будет самой низкой в клубе

Защитник хочет помочь команде, а не заработать денег

Дани Алвес / фото - FC Barcelona

Легендарный защитник Дани Алвес вернется в каталонскую «Барселону».

Как сообщает издание Diario Sport, 38-летний бразилец будет получать в каталонском клубе меньше, чем любой другой из футболистов команды.

Игрок сам предложил свои услуги клубу заявив, что хочет помочь «сине-гранатовым» в столь трудное для них время.

Алвес подписал контракт с «сине-гранатовыми» до конца сезона. Но в его соглашении будут предусмотрены бонусы, которые будут зависеть от результатов клуба.

Уже стало известно, когда бразильца представят перед фанатами.