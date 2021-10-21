«Заря» благодаря голу Аллахьяра выиграла первый матч в Лиге конференций

Луганский клуб одержал выездную победу

Фото: dsport.bg

«Заря» в матче 3 тура группы Лиги конференций выиграла первый матч на турнире.

В гостях луганчане обыграли софийский ЦСКА.

Если первый тайм преимуществом владели хозяева и несколько раз могли забивать, то с начала второй половины луганчане постепенно перехватили игру, а позже и забили. Аллахьяру удался великолепный удар с угла штрафной.

Моменты также были у Шахаба, который их все растранжирил. Активен также был и Гладкий, но на удар партнеры Александра так и не вывели.

«Заря» сумела довести матч до победы и не пропустить. Команда Виктора Скрипника уже третья в таблице, а до «Ромы» лишь три очка в таблице.



Лига конференций. Группа С:

ЦСКА София – «Заря» 0:1

Гол: Аллахьяр, 65

ЦСКА: Бузатто, Турицов, Матей, Лам, Мазику, Йомов (Крастев, 83), Жеферсон (Вьон, 73), Кэри (Варела, 57), Мухар, Кайседо, Вилдсхут (Бе, 73).

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын, Громов, Хомченовский, Булеца, Сайядманеш, Гладкий, Захеди.

Удаление: Вьон, 90+6