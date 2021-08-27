«Заря» будет во второй корзине при жеребьевке Лиги конференций

Она состоится 27 августа

Фото: ФК Заря

Определились все участники группового этапа Лиги конференций.

На турнире будут представлены 32 команды и будут сформированы 8 групп. «Заря» представлена во второй корзине, вместе с «Фейеноордом», «Карабахом», «Маккаби», ПАОКом, «Ренном», «Партизаном» и ЧФР.

«Заря» – единственная команда, которая представит Украину в этом турнире. Напомним, «Колос» и «Ворскла» не смогли пройти квалификацию.

Жеребьевка состоится 27 августа.