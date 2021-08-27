«Заря» примет участие в групповом раунде Лиги конференций
«Заря» будет во второй корзине при жеребьевке Лиги конференций
Она состоится 27 августа
09:10
Фото: ФК Заря
Определились все участники группового этапа Лиги конференций.
На турнире будут представлены 32 команды и будут сформированы 8 групп. «Заря» представлена во второй корзине, вместе с «Фейеноордом», «Карабахом», «Маккаби», ПАОКом, «Ренном», «Партизаном» и ЧФР.
«Заря» – единственная команда, которая представит Украину в этом турнире. Напомним, «Колос» и «Ворскла» не смогли пройти квалификацию.
Жеребьевка состоится 27 августа.
Комментарии 0