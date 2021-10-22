«Заря» добыла первую победу для украинских клубов в еврокубках на групповом этапе

«Динамо» и «Шахтер» пока только огорчали своих фанатов

Фото: пресс-служба Зари

Луганская «Заря» в матче 3-го тура группового раунда Лиги конференций добыла победу над софийским ЦСКА (1:0) на выезде.

Это первая победа украинских клубов в еврокубках на групповом этапе в этом сезоне.

Ранее «Заря» уступила «Буде-Глимт» (1:3) и «Роме» (0:3). «Динамо» и «Шахтер» в Лиге чемпионов в свою очередь сыграли по 3 матча и добыли лишь по одному очку. Интересно, что наши гранды еще не забивали в групповом раунде ЛЧ.

Ситуация в группе «Зари» после 3-х туров.