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«Заря» должна получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока в клуб АПЛ

Деннис стал игроком «Уотфорда»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:51
«Заря» должна получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока в клуб АПЛ
Фото: Watford

«Заря» рассчитывает получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока Эммануэля Денниса в клуб АПЛ.

Летом он перешел из «Брюгге» в «Уотфорд». Именно из «Зари» нигериец оказался в Бельгии.

Сообщается, что «Заря» получит свою часть от суммы трансфера как платеж солидарности, потому что Деннис провел в «Заре» 1 год в период с 12 до 23 лет. Сумму луганчане должны получить в течении полугода.

«Уотфорд» заплатил за него 4 миллиона евро. Он играл за «Зарю» с 2016 по 2017-й год.

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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Заря Брюгге Уотфорд

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