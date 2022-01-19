«Заря» должна получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока в клуб АПЛ

Деннис стал игроком «Уотфорда»

Фото: Watford

«Заря» рассчитывает получить 20 тысяч евро за переход экс-игрока Эммануэля Денниса в клуб АПЛ.

Летом он перешел из «Брюгге» в «Уотфорд». Именно из «Зари» нигериец оказался в Бельгии.

Сообщается, что «Заря» получит свою часть от суммы трансфера как платеж солидарности, потому что Деннис провел в «Заре» 1 год в период с 12 до 23 лет. Сумму луганчане должны получить в течении полугода.

«Уотфорд» заплатил за него 4 миллиона евро. Он играл за «Зарю» с 2016 по 2017-й год.