«Заря» – единственный из 96 клубов Европы, который не набрал очков для своей страны в таблицу коэффициентов

Луганский клуб проиграл все матчи в Европе

Фото: ФК Заря

«Заря» стала уникальным клубом среди команд в нынешнем сезоне еврокубков.

Дело в том, что луганский коллектив остался единственной из 96 команд Европы, которая еще не приносила очки в таблицу коэффициентов UEFA для своей страны.

В этом сезоне есть команды с нулем в графе очков в других таблицах еврокубков, но они набирали очки, выигрывая или играя вничью в матчах квалификации.

А вот представитель УПЛ сыграл в еврокубках два матча квалификации и два матча группового раунда и потерпел четыре поражения. Дважды команда уступила в квалификации Лиги Европы и дважды в группе Лиги конференций.

Следующие две игры «Заря» сыграет с болгарским ЦСКА.