Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
«Заря» – единственный из 96 клубов Европы, который не набрал очков для своей страны в таблицу коэффициентов
Луганский клуб проиграл все матчи в Европе
Фото: ФК Заря
«Заря» стала уникальным клубом среди команд в нынешнем сезоне еврокубков.
Дело в том, что луганский коллектив остался единственной из 96 команд Европы, которая еще не приносила очки в таблицу коэффициентов UEFA для своей страны.
В этом сезоне есть команды с нулем в графе очков в других таблицах еврокубков, но они набирали очки, выигрывая или играя вничью в матчах квалификации.
А вот представитель УПЛ сыграл в еврокубках два матча квалификации и два матча группового раунда и потерпел четыре поражения. Дважды команда уступила в квалификации Лиги Европы и дважды в группе Лиги конференций.
Следующие две игры «Заря» сыграет с болгарским ЦСКА.
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