«Заря» интересуется еще одним игроком «Фенербахче»

Охотники на гигантских лобстеров
29 января 14:00
«Заря» интересуется полузащитником «Фенербахче» Димитрисом Пелкасом.
Хавбек намерен покинуть команду, так как играет преимущественно с замены. Пока переговоров между командами нет.
28-летний игрок также может вернуться на родину, где в нем заинтересованы греческие клубы, сообщает A Spor.
На его счету в нынешнем сезоне 20 матчей и один гол, но отыграл он лишь 784 минуты за все время.
Другой игрок «Фенеребахче» Аллахьяр Сайядманеш вернулся из аренды в «Заре» и может оказаться в Англии.
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