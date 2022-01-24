«Заря» интересуется еще одним игроком «Фенербахче»

Пелкас хочет покинуть клуб

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«Заря» интересуется полузащитником «Фенербахче» Димитрисом Пелкасом.

Хавбек намерен покинуть команду, так как играет преимущественно с замены. Пока переговоров между командами нет.

28-летний игрок также может вернуться на родину, где в нем заинтересованы греческие клубы, сообщает A Spor.

На его счету в нынешнем сезоне 20 матчей и один гол, но отыграл он лишь 784 минуты за все время.

Другой игрок «Фенеребахче» Аллахьяр Сайядманеш вернулся из аренды в «Заре» и может оказаться в Англии.