«Заря» лишила игроков софийского ЦСКА обещанных премиальных

Луганчане два раза подряд переиграли болгар

фото - ФК Заря

Луганская «Заря» дважды подряд переиграла «ЦСКА София» в групповом этапе Лиги конференций.

Как сообщает 7dnisport.bg, украинцы спровоцировали злость президента болгарского клуба.

Функционер оштрафует своих подопечных на обещанную сумму премиальных за поражения в Европе. Глава клуба рассчитывал, что «армейцы» смогут набрать очки с украинской командой, но подопечные Скрипника смогли взять все 6 пунктов в двух играх.

Сообщается, что у президента с игроками была договоренность о бонусе за каждое набранное в турнире очко, но после фиаско с украинцами ситуация кардинально изменилась.

Пока что на счету ЦСКА лишь одно очко за ничью с «Буде-Глимтом».

Напомним, Авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Заря» – ЦСКА.