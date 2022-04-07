«Заря» может прекратить существование

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Вингер «Зари» Артем Громов заявил, что президент команды Евгений Геллер не выходит на связь.

– Конечно, когда вышла эта новость, это шокировало всех. Мы не можем на это повлиять.

С президентом связи нет. Гендиректор говорит, что может. Вот и все.