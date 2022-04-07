Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Боруссия Дортмунд 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 2-й тайм
Футбол (6 событий из 37) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Брайтон 1:2 Окончен
17:00 Саутгемптон - Челси 0:6 Окончен
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Аугсбург 1:0 Окончен
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Окончен
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец -:- Запланирован
16:00 Анже - Лилль -:- Запланирован
16:00 Монако - Труа -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Лион -:- Запланирован
22:00 Марсель - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер -:- Запланирован
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:55
Вечер бокса. Артем Далакян - Сиричай Тайен

«Заря» может прекратить существование

Президент клуба Геллер не выходит на связь
Футбол Украинская Премьер-лига
07 апреля 22:40
«Заря» может прекратить существование
Фото: Футбол 24

Вингер «Зари» Артем Громов заявил, что президент команды Евгений Геллер не выходит на связь.

– Ты читал информацию о том, что «Заря» может исчезнуть?

– Конечно, когда вышла эта новость, это шокировало всех. Мы не можем на это повлиять.

С президентом связи нет. Гендиректор говорит, что может. Вот и все.

Напомним, бывший гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов оказался рашистом.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря Артем Громов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот
«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот
Футбол Украинская Премьер-лига
04 апреля 22:50
3
«Луганск – это Украина!» Беринчик обратился к украинским военным
«Луганск – это Украина!» Беринчик обратился к украинским военным
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 15:29
Лидер «Зари» призывного возраста покинул Украину и перешел в польский клуб
Лидер «Зари» призывного возраста покинул Украину и перешел в польский клуб
Футбол Украинские легионеры
27 марта 18:30
Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 марта 12:57
2

Новости: Футбол

Шевченко про обстрел оккупантами Краматорска: «Справжній геноцид українського народу!»
Шевченко про обстрел оккупантами Краматорска: «Справжній геноцид українського народу!»
В Европе
09:32
«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
Украинская Премьер-лига
09:20
«Шахтер» намерен продать Мудрика
«Шахтер» намерен продать Мудрика
Украинская Премьер-лига
09:03
«Шахтер» отдал в аренду в «Цюрих» украинского форварда
«Шахтер» отдал в аренду в «Цюрих» украинского форварда
Украинская Премьер-лига
08 апреля 23:57
Еще один европейский чемпионат не будет транслироваться в россии
Еще один европейский чемпионат не будет транслироваться в россии
В Европе
08 апреля 23:45
«Динамо» договорилось о товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»
«Динамо» договорилось о товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»
Украинская Премьер-лига
08 апреля 23:30
В ближайшее время будет определен чемпион УПЛ – источник
В ближайшее время будет определен чемпион УПЛ – источник
Украинская Премьер-лига
08 апреля 23:20
Де Дзерби: «Украинцы проявили великий дух, защищая свою страну»
Де Дзерби: «Украинцы проявили великий дух, защищая свою страну»
Украинская Премьер-лига
08 апреля 22:32
«Шахтер» встретится с «Олимпиакосом» в благотворительном матче
«Шахтер» встретится с «Олимпиакосом» в благотворительном матче
В Европе
08 апреля 16:24
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
10:10
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 17:27
Все новости