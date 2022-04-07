UEFA отказался прекратить транслировать футбол в россии
«Заря» может прекратить существование
Президент клуба Геллер не выходит на связь
07 апреля 22:40
Фото: Футбол 24
Вингер «Зари» Артем Громов заявил, что президент команды Евгений Геллер не выходит на связь.
– Ты читал информацию о том, что «Заря» может исчезнуть?
– Конечно, когда вышла эта новость, это шокировало всех. Мы не можем на это повлиять.
С президентом связи нет. Гендиректор говорит, что может. Вот и все.
Напомним, бывший гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов оказался рашистом.
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