«Заря» нанесла «Мариуполю» четвертое подряд поражение в матче с 7 голами

У подопечных Остапа Маркевича лишь одно очко в 5 матчах

фото - ФК Заря

В рамках пятого тура УПЛ «Заря» на выезде обыграла «Мариуполь».

На 22-й минуте счет дальним ударом открыл Егор Назарин.

Луганчанам понадобилось еще 10 минут, чтобы довести счет до разгромного: сначала преимущество удвоил Шахаб Захеди, а вскоре Александр Гладкий забил третий мяч.

Второй тайм начался для «Мариуполя» с гола Андрея Кулакова, который сократил отставание своей команды.

Но уже на 60 минуте Захеди умерил пыл мариупольцев, оформив дубль и вернул команде преимущество в три мяча.

За 10 минут до конца встречи Денис Свитюха вновь вернул хозяев в игру, вернув «Мариуполю» надежду на очки в этой игре.

Но «Мариуполь» больше не смог поразить ворота соперника и потерпел уже 4 подряд поражение в украинском чемпионате. Команда набрала очки лишь в первом туре, сыграв вничью со «Львовом».

«Заря» же имеет в своем активе уже 7 очков.

УПЛ. 5 тур.

«Мариуполь» – «Заря» 2:4

Голы: Назарин, 22, Захеди, 28, 60, Гладкий, 32 – Кулаков, 47, Свитюха, 80

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Микицей (Удод, 46), Стасюк, Мампасси, Шостак (Хромей, 63), Клименко (Микитишин, 72), Кащук (Свитюха, 46), Мишнев, Топалов, Кулаков (Вьюнник, 57).

«Заря»: Шевченко (Мацапура, 49), Цвек, Имереков, Леовижилдо, Кочергин (Овусу-Фримпонг, 62), Назарина, Булеца (Лунев, 62), Хомченовский, Кабаев, Захеди (Руфати, 70), Гладкий (Кристиан, 62).

Предупреждения: Хомченовский (27), Клименко (41), Мампасси (44), Шостак (50), Кабаев (66), Цвек (79), Лунев (82).