«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»

Фото - ФК Заря

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на «Славутич Арене» в Запорожье примет «Динамо» в одном из двух центральных матчей игрового дня.

В преддверии поединка 11 марта в луганском клубе провели ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт «черно-белых».

Положительных результатов выявлено не было. Все футболисты и тренерский штаб первой команды здоровы и продолжают подготовку к игре с киевлянами.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн трансляция матча «Заря» – «Динамо». Начало – в 17:00.