«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
logo
онлайн
Выбрать спорт
688
Прогнозы
матч-центр: Футбол
Вчера 9 4
Сейчас 0 0
Сегодня 21 4
Завтра 27 7
свернуть
развернуть
Вчера 9 4
Сейчас 0 0
Сегодня 21 4
Завтра 27 7
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
22:00 Ньюкасл - Астон Вилла Окончен 1:1 Окончен
22:00 Ньюкасл - Астон Вилла Окончен 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
22:00 Реймс - Лион Окончен 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 20/21
21:30 Аугсбург - Боруссия Мёнхенгладбах Окончен 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Лацио - Кротоне Окончен 3:2 Окончен
21:45 Аталанта - Специя Окончен 3:1 Окончен
16:00 Лацио - Кротоне Окончен 3:2 Окончен
21:45 Аталанта - Специя Окончен 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
22:00 Леванте - Валенсия Окончен 1:0 Окончен
22:00 Леванте - Валенсия Окончен 1:0 Окончен
Первая лига 20/21
14:00 Горняк-Спорт - Прикарпатье Окончен 1:1 Окончен
18:00 Оболонь - Верес Перенесен -:- Перенесен
18:00 Черноморец - Волынь Окончен 1:0 Окончен
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:30 Лидс - Челси Запланирован -:- Запланирован
17:00 Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион Запланирован -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Бернли Запланирован -:- Запланирован
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Запланирован -:- Запланирован
14:30 Лидс - Челси Запланирован -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Бернли Запланирован -:- Запланирован
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00 Анже - Сент-Этьен Запланирован -:- Запланирован
18:00 Марсель - Брест Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
16:30 Вольфсбург - Шальке Запланирован -:- Запланирован
16:30 Унион Берлин - Кельн Запланирован -:- Запланирован
16:30 Майнц - Фрайбург Запланирован -:- Запланирован
16:30 Вердер - Бавария Запланирован -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Герта Запланирован -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Сассуоло - Верона Запланирован -:- Запланирован
19:00 Беневенто - Фиорентина Запланирован -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Удинезе Запланирован -:- Запланирован
16:00 Сассуоло - Верона Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
15:00 Алавес - Кадис Запланирован -:- Запланирован
17:15 Реал - Эльче Запланирован -:- Запланирован
19:30 Осасуна - Реал Вальядолид Запланирован -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Атлетико Запланирован -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 20/21
14:00 Минай - Ингулец Запланирован -:- Запланирован
17:00 Ворскла - СК Днепр-1 Запланирован -:- Запланирован
17:00 ФК Львов - Рух Перенесен : Перенесен
Нет запланированных матчей на завтра
Нет важных матчей на завтра
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:00 Саутгемптон - Брайтон Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лестер - Шеффилд Юнайтед Запланирован -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Тоттенхэм Запланирован -:- Запланирован
21:15 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лестер - Шеффилд Юнайтед Запланирован -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Тоттенхэм Запланирован -:- Запланирован
21:15 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00 Ним - Монпелье Запланирован -:- Запланирован
16:00 Дижон - Бордо Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лорьян - Ницца Запланирован -:- Запланирован
16:00 Ренн - Страсбур Запланирован -:- Запланирован
16:00 Ланс - Мец Запланирован -:- Запланирован
18:05 Монако - Лилль Запланирован -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Нант Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
14:30 Байер - Арминия Запланирован -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Запланирован -:- Запланирован
19:00 Штутгарт - Хоффенхайм Запланирован -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
13:30 Болонья - Сампдория Запланирован -:- Запланирован
16:00 Парма - Рома Запланирован -:- Запланирован
16:00 Торино - Интер Запланирован -:- Запланирован
19:00 Кальяри - Ювентус Запланирован -:- Запланирован
21:45 Милан - Наполи Запланирован -:- Запланирован
16:00 Парма - Рома Запланирован -:- Запланирован
16:00 Торино - Интер Запланирован -:- Запланирован
19:00 Кальяри - Ювентус Запланирован -:- Запланирован
21:45 Милан - Наполи Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
15:00 Сельта - Атлетик Запланирован -:- Запланирован
17:15 Гранада - Реал Сосьедад Запланирован -:- Запланирован
19:30 Эйбар - Вильярреал Запланирован -:- Запланирован
22:00 Севилья - Бетис Запланирован -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 20/21
14:00 ФК Мариуполь - Колос Запланирован -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Десна Запланирован -:- Запланирован
17:00 Заря - Динамо Запланирован -:- Запланирован
19:30 Александрия - Олимпик Запланирован -:- Запланирован
Следующим соперником Фергюсона станет Бенеил Дариуш
Следующим соперником Фергюсона станет Бенеил Дариуш
Будковский: «Хочется взять очки с «Шахтером» – одной из лучших команд Украины и Европы»
Будковский: «Хочется взять очки с «Шахтером» – одной из лучших команд Украины и Европы»

«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»

В луганском клубе проверили всех игроков и тренерский штаб первой команды

Футбол Украинская Премьер-лига
12 марта 2021г. 22:52
«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»
Фото - ФК Заря

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на «Славутич Арене» в Запорожье примет «Динамо» в одном из двух центральных матчей игрового дня.

В преддверии поединка 11 марта в луганском клубе провели ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт «черно-белых».

Положительных результатов выявлено не было. Все футболисты и тренерский штаб первой команды здоровы и продолжают подготовку к игре с киевлянами.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн трансляция матча «Заря» – «Динамо». Начало – в 17:00.

Сергей Стаднюк

Рейтинг:
(Голосов: 0)
коронавирус Заря Динамо Киев

Комментарии 0

Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении ПРАВИЛ.
Видео
Все видео
Лев уйдет из сборной Германии
Лев уйдет из сборной Германии
Футбол
Свитолина проиграла Кузнецовой
Свитолина проиграла Кузнецовой
Теннис
WTA
Шахрайчук и Годынюк получили работу
Шахрайчук и Годынюк получили работу
Хоккей
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
Хоккей
УХЛ
Как Сокол живет на АТЭКе
Как Сокол живет на АТЭКе
Хоккей
УХЛ
Охотники на гигантских лобстеров
Охотники на гигантских лобстеров
Другие
Матч-пойнт
Матч-пойнт
Теннис
Двойник
Двойник
Другие
Честь дракона
Честь дракона
Другие
Дикий гаджет
Дикий гаджет
Другие
Ледниковый период от 9.03.2021
Ледниковый период от 9.03.2021
Хоккей
УХЛ
Невероятный Микаэль Кингсбери!
Невероятный Микаэль Кингсбери!
Фристайл
Матч всех звезд НБА
Матч всех звезд НБА
Баскетбол
НБА
Большунову снова не повезло
Большунову снова не повезло
Лыжные гонки
Рома - Дженоа 1:0
Рома - Дженоа 1:0
Футбол
Серия А (Италия)
Лыжи и горные лыжи
Лыжи и горные лыжи
Лыжные гонки
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
Футбол
Открытие арены в Краматорске
Открытие арены в Краматорске
Хоккей
УХЛ
Календарь сезона Формулы-1
Календарь сезона Формулы-1
Автоспорт
Формула-1
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
Бокс
Бойцовский клуб. Клип!
Бойцовский клуб. Клип!
MMA
Суперэкстрим в Альпах!
Суперэкстрим в Альпах!
Экстрим
Шахрайчук возглавил сборную Украины
Шахрайчук возглавил сборную Украины
Хоккей
Шакил О'Нил в реслинге
Шакил О'Нил в реслинге
Баскетбол
НБА
Ювентус - Специя 3:0
Ювентус - Специя 3:0
Футбол
Серия А (Италия)
Болельщики и ОИ-2021
Болельщики и ОИ-2021
Olympics
Украинских олимпийцев вакцинируют?
Украинских олимпийцев вакцинируют?
Olympics
Интервью с Игорем Мережко
Интервью с Игорем Мережко
Хоккей
Отцы и дети в УХЛ
Отцы и дети в УХЛ
Хоккей
УХЛ
Ледниковый период от 2.03.2021
Ледниковый период от 2.03.2021
Хоккей
УХЛ
День рождения козла Кельна!
День рождения козла Кельна!
Футбол
Бундеслига (Германия)
Новый болид Mercedes
Новый болид Mercedes
Автоспорт
Формула-1
Это ски-кросс!
Это ски-кросс!
Горные лыжи
Неудача Себастьяна Ожье
Неудача Себастьяна Ожье
Автоспорт
Кубок мира по горнолыжному спорту
Кубок мира по горнолыжному спорту
Горные лыжи
81 метр в ледяной воде!
81 метр в ледяной воде!
Плавание
Газоль будет играть в Барселоне
Газоль будет играть в Барселоне
Баскетбол
Ледниковый период от 23.02.2021
Ледниковый период от 23.02.2021
Хоккей
УХЛ
Болельщики вернулись на трибуны
Болельщики вернулись на трибуны
Хоккей
УХЛ
Болид Alfa Romeo на 2021 год
Болид Alfa Romeo на 2021 год
Автоспорт
Формула-1
Жесткий нокаут в ММА
Жесткий нокаут в ММА
MMA
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
Баскетбол
COVID-19 лишил майки лидера
COVID-19 лишил майки лидера
Велоспорт
Ледниковый период от 16.02.2021
Ледниковый период от 16.02.2021
Хоккей
УХЛ
Хоккейный врач Владимир Секретный
Хоккейный врач Владимир Секретный
Хоккей
УХЛ
Ternopil Hockey Classic-2021
Ternopil Hockey Classic-2021
Хоккей
УХЛ
Ледниковый период от 09.02.2021
Ледниковый период от 09.02.2021
Хоккей
УХЛ
Воспоминания о нашем хоккее на ОИ-2002
Воспоминания о нашем хоккее на ОИ-2002
Хоккей
Ледниковый период от 02.02.2021
Ледниковый период от 02.02.2021
Хоккей
УХЛ
Лучший бомбардир «Сокола» Антон Рубан
Лучший бомбардир «Сокола» Антон Рубан
Хоккей
УХЛ
Магучих в Удине
Магучих в Удине
Легкая атлетика
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Бокс
Новости: Футбол
Чемпионат Италии. «Аталанта» обыграла «Специю». Как это было
12 марта 23:36
Чемпионат Италии. «Аталанта» обыграла «Специю». Как это было
«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»
12 марта 22:52
«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»
Будковский: «Хочется взять очки с «Шахтером» – одной из лучших команд Украины и Европы»
12 марта 22:49
Будковский: «Хочется взять очки с «Шахтером» – одной из лучших команд Украины и Европы»
Секретарь КДК УАФ объяснил, почему «Олимпику» было запрещено играть на стадионе им. Лобановского
12 марта 22:07
Секретарь КДК УАФ объяснил, почему «Олимпику» было запрещено играть на стадионе им. Лобановского
Яремчук может пополнить ряды английского гранда
12 марта 21:43
Яремчук может пополнить ряды английского гранда
18-летний бразильский нападающий летом присоединится к «Заре»
12 марта 21:21
18-летний бразильский нападающий летом присоединится к «Заре»
Малиновский и Коваленко остались в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»
12 марта 20:55
Малиновский и Коваленко остались в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»
Маркевич: «Ошибся в том, что одна из украинских команд выйдет в четвертьфинал ЛЕ»
12 марта 20:38
Маркевич: «Ошибся в том, что одна из украинских команд выйдет в четвертьфинал ЛЕ»
Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Специя». Видео трансляция
12 марта 20:32
Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Специя». Видео трансляция
Популярные новости
Умер первый тренер сборной Украины
Хоккей
8 марта 20:39
Умер первый тренер сборной Украины
Боксер, побеждавший Виталия Кличко, показал как готовится к возвращению в бокс
Бокс
8 марта 20:08
Боксер, побеждавший Виталия Кличко, показал как готовится к возвращению в бокс
Лопес-старший: «Ломаченко настоящий чемпион. Мы должны спустить его с небес»
Бокс
8 марта 14:23
Лопес-старший: «Ломаченко настоящий чемпион. Мы должны спустить его с небес»
«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище
Хоккей
6 марта 11:15
«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Бокс
10 марта 13:59
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Какая красавица! Чувственная фотосессия жены Усика
Бокс
8 марта 15:58
Какая красавица! Чувственная фотосессия жены Усика