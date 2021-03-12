18-летний бразильский нападающий летом присоединится к «Заре»
«Заря» огласила результаты тестирования на коронавирус перед матчем с «Динамо»
В луганском клубе проверили всех игроков и тренерский штаб первой команды
Фото - ФК Заря
В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на «Славутич Арене» в Запорожье примет «Динамо» в одном из двух центральных матчей игрового дня.
В преддверии поединка 11 марта в луганском клубе провели ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт «черно-белых».
Положительных результатов выявлено не было. Все футболисты и тренерский штаб первой команды здоровы и продолжают подготовку к игре с киевлянами.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн трансляция матча «Заря» – «Динамо». Начало – в 17:00.
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