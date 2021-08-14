«Заря» огласила заявку на матч ЛЕ с «Рапидом»
Стала известна заявка луганской «Зари» на квалификационный матч Лиги Европы против венского «Рапида».
Главный тренер луганчан Виктор Скрипник вызвал на этот матч 23 футболиста.
Заявка «Зари» на матч с «Рапидом».
Голкиперы: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура.
Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Жуниньо, Агрон Руфати, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб
Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан Фагундес, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина,
Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Владислав Кабаев, Рэймонд Овусу, Аллахъяр Сайядманеш, Захедитабар Шахаб, Даниил Алефиренко.
Владислав Емец и Ахмед Алибеков не примут участие в игре квалификации.
Первый матч противостояния пройдет на поле «Вестштадиона» в Вене в этот четверг, 19 августа, а ответная игра состоится на «Славутич-Арене» в Запорожье на следующей неделе — 26 августа.
Напомним, ранее Мирон Маркевич рассказал о шансах «Зари» на матчи квалификации.
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