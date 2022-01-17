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«Заря» отправила еще одного игрока в дубль. Он хочет уйти из команды

У форварда есть предложения
Футбол Украинская Премьер-лига
16:15
«Заря» отправила еще одного игрока в дубль. Он хочет уйти из команды
Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Артем Громов хочет покинуть команду.

Он не хочет продлевать контракт с клубом, который завершается в конце сезона. У него есть предложение от других клубов.

Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы.

Сообщается, что из-за этого «Заря» отправила нападающего в дубль. Он не полетел на сборы в Турцию.

Напомним, что в начале сезона из-за аналогичной ситуации в дубле оказался полузащитник Владислав Кочергин.

Источник: zaryalg.com Андрей Усмонов
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Заря Артем Громов

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