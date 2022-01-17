«Заря» отправила еще одного игрока в дубль. Он хочет уйти из команды

У форварда есть предложения

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Артем Громов хочет покинуть команду.

Он не хочет продлевать контракт с клубом, который завершается в конце сезона. У него есть предложение от других клубов.

Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы.

Сообщается, что из-за этого «Заря» отправила нападающего в дубль. Он не полетел на сборы в Турцию.

Напомним, что в начале сезона из-за аналогичной ситуации в дубле оказался полузащитник Владислав Кочергин.