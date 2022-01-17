«Заря» объявила о трансфере 19-летнего игрока «Черноморца»
«Заря» отправила еще одного игрока в дубль. Он хочет уйти из команды
У форварда есть предложения
Фото: ФК Заря
Нападающий «Зари» Артем Громов хочет покинуть команду.
Он не хочет продлевать контракт с клубом, который завершается в конце сезона. У него есть предложение от других клубов.
Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы.
Сообщается, что из-за этого «Заря» отправила нападающего в дубль. Он не полетел на сборы в Турцию.
Напомним, что в начале сезона из-за аналогичной ситуации в дубле оказался полузащитник Владислав Кочергин.
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