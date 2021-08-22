«Заря» показала третий комплект формы на сезон
«Заря» перед матчем с «Рапидом» потеряля Никиту Шевченко
Вратарь луганчан травмировался в матче с «Мариуполем»
Никита Шевченко / Фото: ФК Заря
Капитан луганской «Зари» Никита Шевченко травмировался и был заменен в матче 5-го тура УПЛ против «Мариуполя».
На 47-й минуте матча Андрей Кулаков выходил один на один с Шевченко и забил первый мяч своей команды. Вратарь «Зари» в этом эпизоде из-за разъехавшихся ног сел на шпагат, из-за чего и получил повреждение.
Шевченко на 49-й минуте заменил Дмитрий Мацапура.
Отметим, что 26 августа луганчане сыграют в Запорожье ответный матч квалификации Лиги Европы против «Рапида», которому в первом матче уступили со счетом 0:3.
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