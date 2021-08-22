«Заря» перед матчем с «Рапидом» потеряля Никиту Шевченко

Вратарь луганчан травмировался в матче с «Мариуполем»





Никита Шевченко / Фото: ФК Заря

Капитан луганской «Зари» Никита Шевченко травмировался и был заменен в матче 5-го тура УПЛ против «Мариуполя».



На 47-й минуте матча Андрей Кулаков выходил один на один с Шевченко и забил первый мяч своей команды. Вратарь «Зари» в этом эпизоде из-за разъехавшихся ног сел на шпагат, из-за чего и получил повреждение.

Шевченко на 49-й минуте заменил Дмитрий Мацапура.

Отметим, что 26 августа луганчане сыграют в Запорожье ответный матч квалификации Лиги Европы против «Рапида», которому в первом матче уступили со счетом 0:3.