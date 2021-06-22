«Заря» подпишет бразильского полузащитника

Луганский клуб договорился о переходе

Фото: Globo

«Заря» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника Кристиана.

Клуб договорился с игроком о трехлетнем контракте. О переходе объявит в ближайшее время, сообщает Globo.

Кристиан имеет контракт с «Гремо Бразил», однако стороны договорились о его расторжении. Бразильцы получат процент от перепродажи. 21-летний игрок должен присоединится к команде на сборе в Турции.

Он играет на позиции Владислава Кочергина, который может сменить клуб летом.