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«Заря» подпишет бразильского полузащитника
Луганский клуб договорился о переходе
Фото: Globo
«Заря» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника Кристиана.
Клуб договорился с игроком о трехлетнем контракте. О переходе объявит в ближайшее время, сообщает Globo.
Кристиан имеет контракт с «Гремо Бразил», однако стороны договорились о его расторжении. Бразильцы получат процент от перепродажи. 21-летний игрок должен присоединится к команде на сборе в Турции.
Он играет на позиции Владислава Кочергина, который может сменить клуб летом.
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