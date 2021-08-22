Экс-форвард сборной Украины: «Заря» допустила нелепую ошибку в эпизоде третьим голом «Рапида»
«Заря» показала третий комплект формы на сезон
Луганчане будут играть в белом
Фото: ФК Заря
«Заря» через свой сайт представила третий комплект формы на сезон.
Выполнен он в уже привычных белых цветах, который был выездным для команды. Экипировку «Заре» делает Nike.
У «Зари» также есть домашний черный-серый комплект и еще один – красный комплект экипировки.
Напомним, «Заря» проиграла «Рапиду» (0:3) первый матч квалификации ЛЕ.
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