«Заря» показала третий комплект формы на сезон

Луганчане будут играть в белом

Фото: ФК Заря

«Заря» через свой сайт представила третий комплект формы на сезон.

Выполнен он в уже привычных белых цветах, который был выездным для команды. Экипировку «Заре» делает Nike.

У «Зари» также есть домашний черный-серый комплект и еще один – красный комплект экипировки.

Напомним, «Заря» проиграла «Рапиду» (0:3) первый матч квалификации ЛЕ.