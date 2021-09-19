«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»

Подопечные Скрипника забили два безответных мяча

Фото: пресс-служба «Зари»

«Заря» встретилась с «Черноморцем» в матче восьмого тура УПЛ.

Исход встречи был решен в первом тайме благодаря голам Кабаева и Гладких. Во второй 45-минутке счет до разгромно довел Сайядманеш. На результативные действия луганчан у «Черноморца» ответа не нашлось.

Таким образом, «Заря» закрыла разгромное поражение в Лиге конференций.

В турнирной таблице команда Скрипника поднялась на седьмое место и находится в двух очках от зоны еврокубков.

УПЛ. 8-й тур:

«Заря» – «Черноморец» 3:0

Голы: 1:0 – 2 Кабаев, 2:0 – 45, пенальти Гладкий, 3:0 – 88 Сайядманеш.

«Заря»: Мацапура, Назарина, Имереков, Фаворов, Кочергин, Хомченовский, Булеца, Цвек, Кабаев (Кристиан, 81), Гладкий (Сайядманеш, 67), Громов.

«Черноморец»: Паламарчук, Путря, Вантух (Скорко, 70), Дубко, Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Мохаммед, Брагару (Исаенко, 46), Цитаишвили, Авагимян, Ванат.

Предупреждения: Михайленко (12), Фаворов (37), Кабаев (56), Авагимян (82), Сайядманеш (89).