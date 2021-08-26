«Заря» забила, но вновь пропустила от «Рапид» три мяча и покинула Лигу Европы
«Заря» примет участие в групповом раунде Лиги конференций
Жеребьевка турнира состоится 27 августа
22:37
Владислав Кабаев / Фото - isport.ua«Заря» не смогла выйти основной раунд Лиге Европы, вылетев в плей-офф квалификации турнира от венского «Рапида» (0:3, 2:3).
Бронзовый призер чемпионата Украины продолжит выступления в Лиге конференций.
Жеребьевка турнира состоится 27 августа в Стамбуле. Начало – в 14.30.
Отметим, что «Заря» – один из трех украинских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне, помимо «Шахтера» и «Динамо», которые принимают участие в Лиге чемпионов.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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