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«Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по Аллахьяру

Форвард может остаться в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
17:46
«Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по Аллахьяру
Фото: ФК Заря

Нападающий Аллахьяр Сайядманеш может перейти в «Зарю».

Форвард вернулся в турецкий клуб из аренды в луганской команде. Сообщается, что «Заря» продолжает переговоры по иранцу.

Луганчане все еще сохраняют за собой право активировать опцию выкупа у «Фенербахче» контракта игрока до открытия зимнего трансферного окна.

Сам игрок заявил, что хочет остаться в украинской команде.

На счету иранца девять мячей за «Зарю» в этом сезоне.

Источник: FootBoom Андрей Усмонов
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Теги

Заря Фенербахче (футбол) Аллахьяр Сайядманеш

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