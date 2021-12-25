«Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по Аллахьяру

Форвард может остаться в команде

Фото: ФК Заря

Нападающий Аллахьяр Сайядманеш может перейти в «Зарю».

Форвард вернулся в турецкий клуб из аренды в луганской команде. Сообщается, что «Заря» продолжает переговоры по иранцу.

Луганчане все еще сохраняют за собой право активировать опцию выкупа у «Фенербахче» контракта игрока до открытия зимнего трансферного окна.

Сам игрок заявил, что хочет остаться в украинской команде.

На счету иранца девять мячей за «Зарю» в этом сезоне.