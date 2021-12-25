«Заря» сыграет с двумя польскими клубами на сборе в Турции
«Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по Аллахьяру
Форвард может остаться в команде
Фото: ФК Заря
Нападающий Аллахьяр Сайядманеш может перейти в «Зарю».
Форвард вернулся в турецкий клуб из аренды в луганской команде. Сообщается, что «Заря» продолжает переговоры по иранцу.
Луганчане все еще сохраняют за собой право активировать опцию выкупа у «Фенербахче» контракта игрока до открытия зимнего трансферного окна.
Сам игрок заявил, что хочет остаться в украинской команде.
На счету иранца девять мячей за «Зарю» в этом сезоне.
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