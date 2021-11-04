«Заря» пропустила от ЦСКА, но из офсайда, а иранцы принесли вторую победу в группе

Луганчане снова одолелил болгар в непростом матче Лиги конференций

Фото - ФК Заря

В четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Заря» на своем поле одолела софийский ЦСКА.

Игра не изобиловала моментами. Самых опасный шанс первого тайма был у Фаворова. Защитник опасно пробивал из штрафной площади, но не сумел расстрелять Бузатто.

После перерыва забил болгарский коллектив. Однако гол Кайседо был отменен из-за офсайда. Бе с близкого расстояния пробил мимо ворот.

А героем игры стал Шахаб. Сначала иранец в опасной зоне принял решение упасть, заработав предупреждение. Но спустя десяток минут исправился, забив мяч и отдав ассист на Сайядманеша.

«Заря» догнала «Рому» по очкам в группе C. Однако у «волков» есть матч в запасе.

Лига конференций. Групповой этап, четвертый тур

«Заря» – ЦСКА София 2:0

Голы: Шахаб, 87, Сайядманеш, 90+6

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Леовижилдо, 71), Булеца (Алефиренко, 90+1), Хомченовский, Цвек, Лунев (Кристиан, 79), Захеди, Сайядманеш.

ЦСКА: Бузатто, Турицов, Матей, Лам, Мазику, Йомов, Жеферсон, Кэри, Юга (Крастев, 89), Кайседо (Ахмедов, 83), Вилдсхут (Бе, 72).

Вернидуб, Снурницын, Шахаб