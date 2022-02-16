«Заря» упустила победу над казахским клубом и обыграла датский
«Заря» разгромила в спарринге «Железничар»
Алибеков оформил дубль
Фото: ФК Заря
«Заря» в контрольном матче на сборе в Турции обыграла боснийский «Железничар».
В ворота соперника луганский клуб забил четыре мяча, тогда как пропустила команда лишь один мяч. Дубль оформил Алибеков.
Товарищеский матч:
«Заря» – «Железничар» 4:1
Голы: Алибеков, 33, 63, Алиференко, 61, Нагнойный, 68 — 45+1.
«Заря»: Жилкин — Скорко, Дубко, Алибеков, Снурницын, Смиян, Нагнойный, Хлань, Алиференко, Байрук, Абдуллаев.
Позже «Заря» проведет еще один матч – против «Бунедкора» из Узбекистана. Начало матча – в 16:30.
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