«Заря» разгромила в спарринге «Железничар»

Алибеков оформил дубль

Фото: ФК Заря

«Заря» в контрольном матче на сборе в Турции обыграла боснийский «Железничар».

В ворота соперника луганский клуб забил четыре мяча, тогда как пропустила команда лишь один мяч. Дубль оформил Алибеков.

Товарищеский матч:

«Заря» – «Железничар» 4:1

Голы: Алибеков, 33, 63, Алиференко, 61, Нагнойный, 68 — 45+1.

«Заря»: Жилкин — Скорко, Дубко, Алибеков, Снурницын, Смиян, Нагнойный, Хлань, Алиференко, Байрук, Абдуллаев.

Позже «Заря» проведет еще один матч – против «Бунедкора» из Узбекистана. Начало матча – в 16:30.