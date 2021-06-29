«Заря» собирается подписать аргентинского защитника
Луганская «Заря» вскоре может объявить об аренде 22-летнего аргентинского центрального защитника Брайана Сальварески.
Источники сообщили, что «Заря» сделала официальное предложение «Атлетико Сармьенто» об аренде с возможностью выкупа.
За полтора года аренды луганчане готовы заплатить 50 тысяч евро. В случае выкупа игрока «Заря» отдаст за аргентинца 600 тысяч евро.
Также известно, что Сальварески согласен переехать в Украину, но окончательное решение за «Атлетико Сармьенто».
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сальварески в 450 тысяч евро.
В 2021 году в чемпионате Аргентины Сальварески провел 7 матчей и заработал 3 желтые карточки.
Напомним, ранее «Заря» объявила о подписании контракта с бразильским вингером Кристианом.
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