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«Заря» собирается подписать аргентинского защитника

Луганчане думают об аренде с опцией выкупа

Футбол Украинская Премьер-лига
19:38
«Заря» собирается подписать аргентинского защитника
Брайан Сальварески / Фото: Твиттер

Луганская «Заря» вскоре может объявить об аренде 22-летнего аргентинского центрального защитника Брайана Сальварески.

Источники сообщили, что «Заря» сделала официальное предложение «Атлетико Сармьенто» об аренде с возможностью выкупа.

За полтора года аренды луганчане готовы заплатить 50 тысяч евро. В случае выкупа игрока «Заря» отдаст за аргентинца 600 тысяч евро.

Также известно, что Сальварески согласен переехать в Украину, но окончательное решение за «Атлетико Сармьенто».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сальварески в 450 тысяч евро.

В 2021 году в чемпионате Аргентины Сальварески провел 7 матчей и заработал 3 желтые карточки.

Напомним, ранее «Заря» объявила о подписании контракта с бразильским вингером Кристианом.

Источник: sport.ua Карен Агабекян
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Брайан Сальварески Заря

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