«Заря» собирается подписать аргентинского защитника

Луганчане думают об аренде с опцией выкупа





Брайан Сальварески / Фото: Твиттер

Луганская «Заря» вскоре может объявить об аренде 22-летнего аргентинского центрального защитника Брайана Сальварески.



Источники сообщили, что «Заря» сделала официальное предложение «Атлетико Сармьенто» об аренде с возможностью выкупа.

За полтора года аренды луганчане готовы заплатить 50 тысяч евро. В случае выкупа игрока «Заря» отдаст за аргентинца 600 тысяч евро.

Также известно, что Сальварески согласен переехать в Украину, но окончательное решение за «Атлетико Сармьенто».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сальварески в 450 тысяч евро.

В 2021 году в чемпионате Аргентины Сальварески провел 7 матчей и заработал 3 желтые карточки.

Напомним, ранее «Заря» объявила о подписании контракта с бразильским вингером Кристианом.