«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»

На три гола соперника луганчане ответили лишь мячем Кабаева

Фото - ФК Заря

В первом контрольном матче на турецком сборе «Заря» уступила «Погони».

На перерыв польская команда ушла с преимуществом в два мяча. Отличились Бичахчян и Карлос.

После перерыва сократить отставание удалось Кабаеву. Шанс отыграться оставался до самой концовки, но Форнальчик снял все вопросы о победителе.

На первом сборе команду Виктора Скрипника ждет еще четыре спарринга.

Контрольный матч

«Заря» – «Погонь» 1:3

Голы: Кабаев, 53 – Бичахчян, 15, Карлос, 31, Форнальчик, 84

«Заря» (первый тайм): Дмитрий Мацапура, Назар Байрук, Александр Гладкий, Гильерме, Максим Имереков, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Егор Назарина, Даниил Скорко, Виталий Вернидуб, Шахаб.

«Заря» (второй тайм): Дмитрий Мацапура, (Александр Сапутин, 62), Ахмед Алибеков, Ловро Цвек, Денис Фаворов, Максим Смиян, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Реймонд Овусу, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко.