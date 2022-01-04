Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Заря» сыграет на сборах с датским клубом

Матч состоится в феврале
Футбол Украинская Премьер-лига
09:44
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
Фото: Odense

«Заря» сыграет на сборах против датского клуба «Оденсе».

Встреча состоится аж 12 февраля. Датский клуб сообщил об этом через свой сайт.

Встреча запланирована на второй сбор обеих команд. «Оденсе» будет одним из соперников луганского клуба.

У «Зари» запланировано два сбора в Турции. Некоторые соперники луганчан уже известны.

«Оденсе» идет 9-м в таблице чемпионата Дании.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Футбол Украинская Премьер-лига
10:39
Скрипник: «2021 год был для «Зари» удачным»
Скрипник: «2021 год был для «Зари» удачным»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 08:48
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Аллахьяр трогательно попрощался с «Зарей»
Аллахьяр трогательно попрощался с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 декабря 2021г. 16:44
Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку
Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 2021г. 12:59
«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»
«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 2021г. 19:59

Новости: Футбол

Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Украинская Премьер-лига
10:39
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Украинская Премьер-лига
10:10
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
Серия А (Италия)
09:58
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
Украинская Премьер-лига
09:44
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Украинские легионеры
09:08
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Премьер-Лига (Англия)
08:50
Лукаку решили оставить в «Челси»
Лукаку решили оставить в «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
08:35
Шаран ждет ответа от «Миная»
Шаран ждет ответа от «Миная»
Украинская Премьер-лига
08:10
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
Лига 1 (Франция)
07:50
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости