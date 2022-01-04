«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
Матч состоится в феврале
Фото: Odense
«Заря» сыграет на сборах против датского клуба «Оденсе».
Встреча состоится аж 12 февраля. Датский клуб сообщил об этом через свой сайт.
Встреча запланирована на второй сбор обеих команд. «Оденсе» будет одним из соперников луганского клуба.
У «Зари» запланировано два сбора в Турции. Некоторые соперники луганчан уже известны.
«Оденсе» идет 9-м в таблице чемпионата Дании.