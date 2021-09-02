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Во время международной паузы «Заря» сыграет с «Ингульцом», а «Ворскла» – с «Металлистом 1925»
Команды проведут контрольные матчи
2 сентября 17:00
Фото - ФК Ингулец
«Заря» проведет контрольный матч против «Ингульца» во время паузы на международные поединки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также спарринг между собой проведут «Металлист 1925» и «Ворскла». Об этом информирует официальный сайт харьковчан.
Обе встречи состоятся в субботу, 4 сентября. Первая пройдет в Запорожье, вторая – в Полтаве.
Ранее главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов заявил, что игра с «Зарей» в чемпионате была ничейной.