«Заря» сыграет с вице-чемпионом Австрии в квалификации Лиги Европы. Что из себя представляет «Рапид»

Венский клуб упустил шанс пробиться в Лигу чемпионов

Фото: Laola 1

«Заря» в решающем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с венским «Рапидом».

«Рапид» – исторически самый известный и титулованный клуб Австрии. Так сложилось из-за 32 чемпионских титулов чемпиона страны. Правда, последний датируется аж далеким 2008-м годом, после чего началась эра «Зальцбурга» и других команд. Нынешний «Рапид» вряд ли можно назвать лидером австрийского чемпионата. То чемпионство 2008-го года – последний титул в истории команды. Дальше лидерство перешло к другим командам. Гегемоном в Австрии стал «Зальцбург», а в последнее время засветились «Штурм» и ЛАСК.

Лишь в прошлом сезоне «Рапиду» удалось воспользоваться спадом соперников и занять второе место. Правда, о борьбе за титул говорить не приходилось, ведь «Зальцбург» уверенно взял трофей по итогам сезона.

К слову, «Рапиду» принадлежит примечательное достижение. Команда становилась чемпионом и обладателем Кубка Германии! Случилось это правда в эру аншлюса с нацистской Германией. В 1938-м году «Рапид» выиграл Кубок Германии, а в 1941-м году стала чемпионом.

Фото: Bundesarchiv

Нынешний сезон венская команда начала неоднозначно. Уже есть поражение от одного из конкурентов – ЛАСКа, но это было данью подготовки к матчам квалификации Лиги чемпионов. Правда, в ЛЧ у «Рапида» не сложилось.

В соперники клубу выпала пражская «Спарта», пройти которую австрийцам было не суждено. Впрочем, надежда на проход в следующий раунд у команды была, ведь первый матч в Австрии завершился победой «Рапида» (2:1), но уже ответный матч чехи выиграли (2:0). К слову, чехи уже в следующем раунде вылетели от «Монако», с которым сыграет «Шахтер».

Фото: zonabola

В итоге, «Рапид» после квалификации ЛЧ попал в отбор Лиги Европы и уверенно прошел кипрский «Анортосис». Первый матч в Австрии завершился разгромом киприотов (3:0), что слегка расслабило «Рапид», ведь ответный матч они проиграли (1:2), но прошли дальше.

Тренером команды является Дитмар Кюбауэр. Как футболист в Австрии он был достаточно известным, поигравшим и за «Реал Сосьедад» и «Вольфсбург», а также местные гранды.

Фото: SPOX

В тренерской карьере пока особых успехов у него не было. Правда, в 2011-м году сумел вывести с первого места клуб «Адмира» в Высшую лигу – австрийскую Бундеслигу. «Рапид» тренирует с 2018-го года и прошлый сезон является самым успешным для него и клуба за последние годы.

Особо известных игроков у «Рапида» также нет. Стоит выделить нескольких. Начнем с защитника Кевина Виммера.

Фото: nachrichten.at

Австрийский игрок успел даже поиграть в Бундеслиге и АПЛ. Правда, в Англии у него не получилось. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Сток Сити» закрепиться ему не удалось, хотя провел в Англии 6 лет. Несколько раз был в аренде, но в итоге решил вернуться в Австрию перед стартом этого сезона.

Лидером команды является 25-летний греческий нападающий Таксиархис Фунтас, который блистает уже со старта сезона.

Фото: AFP

В «Рапиде» Фунтас проводит свой третий сезон. Примечательно, что начинал карьеру в Австрии Фунтас в «Зальцбурге», но впечатлить команду своей игрой не сумел. В последнем матче чемпионата с «Вольфсбергом» он забил все три мяча, а в игре с «Анортосисом» отличился ассистом и голом в двух матчах.

К счастью для «Зари», несколько лидеров покинули команду соперника луганчан перед стартом сезоне. Один из них - хавбек Юсуф Демир. Его повали в «Барселону», правда в молодежную команду. Несмотря на их уход, «Рапид» все еще достаточно серьезная команда и «Заре» стоит хорошо подготовиться. Второе место в прошлом сезоне также говорит о многом, да и в ЛЧ, хоть и в квалификации, команда поиграла, о чем луганчанам можно пока лишь мечтать.

С украинскими командами в еврокубках «Рапид» пересекался. Из недавнего – матчи Лиги Европы против «Динамо» в сезоне 2013/14. Ничья в Австрии и победа «Динамо» в Киеве завершила то противостояние. Через год «Рапид» играл с «Шахтером» в квалификации ЛЧ и «горняки» также прошли австрийцев, благодаря победе на выезде.

Матчи «Зари» с «Рапидом» пройдут 19 и 26 августа.