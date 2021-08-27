«Заря» уже проходила софийский ЦСКА в еврокубках
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Одним из соперников «Зари» стал софийский ЦСКА.
Отметим, что команды уже встречались между собой. Было это в сезоне-19/20 в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Тогда луганчане на выезде сыграли вничью благодаря голу Владлена Юрченко с пенальти (1:1). Дома же подопечным Виктора Скрипника победу принес гол Назария Русина (1:0).
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
«ЦСКА София» – «Заря» 1:1
Голы: Эвандро, 13 – Юрченко, 45+1 (пен.)
«ЦСКА София»: Черняускас, Турицов (Фаббрини, 62), Занев, Альбентоса, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Соу, Эвандро (Кэри, 82).
«Заря»: Шевченко, Абу-Ханна, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Юрченко (Русин, 65), Хомченовский, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Лунев (Леднев, 65), Будковский.
Предупреждения: Бикел (33), Малинов (41), Тымчик (61), Абу-Ханна (73), Фаббрини (75)
«Заря» – ЦСКА София 1:0
Гол: Русин, 89
«Заря»: Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский.
ЦСКА: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).
Предупреждения: Хомченовский, Юрченко, Будковский, Русин, Шевченко – Туритсов
Удаление: Русин, 90 (вторая желтая)
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